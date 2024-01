L’allenatore Andrea Stramaccioni riporta in auge la grossa lacuna nella rosa dei nerazzurri.

Andrea Stramaccioni ha parlato a DAZN del momento attuale dell’Inter partendo dalle difficoltà di Sanchez ed Arnautovic. “Se c’è un tema attacco nell’Inter? Secondo me sì, il periodo passato aveva messo sotto traccia questo tema che però ritorna d’attualità adesso. Perché c’è stato l’infortunio di Lautaro e poi ci sono le difficoltà di Arnautovic e il contributo limitato che può dare Sanchez per questioni legate alla carta di identità“.

Soluzione sul mercato?

“Torna il tema dell’attacco. Negli ultimi mesi è come se si tendeva a non parlarne per non creare un problema alla squadra perché quando si parla troppo di un problema è la stessa squadra a sentire la difficoltà. Giustamente, non lo ammetterebbero mai ma se ci fosse un’occasione l’Inter tornerebbe in quel ruolo sul mercato“.

L’esterno nerazzurro ha esultato molto vicino all’attaccante avversario che aveva sbagliato il rigore; ecco il pensiero di Strama. “Parliamo del livello. Dimarco è un giocatore è importantissimo per il calcio italiano, un campione nel suo ruolo, per quel livello, lui un’esultanza così non deve farla, non è una cosa bella. Il fatto che lui si comporti così subito dopo il rigore e poi fa ammenda su Instagram ti fa capire che la pensa come me. È stata una reazione troppo plateale. Per il livello del giocatore non deve farlo“. C’è da dire che Dimarco ha pubblicato un lungo post di scuse.

