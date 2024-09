L’allenatore Andrea Stramaccioni si esprime sulla lotta Scudetto.

In un panorama calcistico sempre più competitivo e pieno di sorprese, la lotta per i vertici della Serie A italiana si presenta carica di aspettative e di pronostici. A tal proposito, le dichiarazioni di Andrea Stramaccioni, ex tecnico nerazzurro e ora commentatore per DAZN, offrono spunti di riflessione interessanti riguardo ai possibili protagonisti di questa stagione, sia per quanto riguarda la corsa al titolo di capocannoniere che per la lotta Scudetto.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

La corsa al titolo di capocannoniere

Secondo Stramaccioni, due sono i nomi che spiccano in questa contesa: Dusan Vlahovic della Juventus e Lautaro Martinez dell’Inter. Mentre il serbo continua a confermarsi come una delle punte più pericolose del campionato, l’argentino si distingue per la sua prolificità sotto porta. Anche Marcus Thuram riceve menzioni positive dal commentatore, che però ritene abbia meno possibilità rispetto al suo compagno di reparto; in realtà per ora il francese è avanti 4 a 0. Infine, una chiosa su Romelu Lukaku: “Non so se riuscirà a raggiungere i numeri che possono raggiungere i giocatori di Inter o Juventus. Al momento il Napoli è impronosticabile, la squadra di Conte è un cantiere aperto”.

La lotta Scudetto

Passando alla lotta Scudetto, il Napoli secondo Stramaccioni potrebbe avere qualche vantaggio grazie anche alla sua assenza dalle competizioni europee. “Il Napoli ha il vantaggio di non avere le Coppe. L’Inter ha più certezze, profondità e forza. Le outsider, se così possiamo chiamarle, si sono rinforzate: la Juve ormai è una realtà, lo ha confermato con mercato e prestazioni. Il Milan per ora è la grande assente in queste prime gare. Sicuramente anche l’episodio di Theo e Leao non èbello per l’immagine di un club come quello rossonero e dimostra che c’è qualcosa da registrare sotto il profilo dell’armonia“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG