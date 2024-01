Andrea Stramaccioni si è espresso a proposito della lotta scudetto e della possibilità che la Juve sorpassi l’Inter: le parole

Ieri sera, ospite di Dazn, si è discusso del confronto in vetta tra Inter e Juventus.

L’ex allenatore nerazzurro, Andrea Stramaccioni, ha evidenziato le possibili conseguenze nel caso in cui la Juventus fosse in testa alla classifica prima dell’atteso scontro diretto del 4 febbraio.

Se nell’incontro successivo l’Inter non dovesse vincere e la Juventus sì, la squadra di Inzaghi salterà un turno di campionato per partecipare alla Supercoppa Italiana, consentendo ai bianconeri di mantenere il vantaggio.

LE PAROLE – «Chi ha vissuto gli spogliatoi sa che sono cose che contano, sono quelle cose non scritte. E’ come nella vecchia Coppa Campioni quando partivi col gol subito in trasferta nella gara d’andata, partivi con un’inerzia naturale che ti riversava già nella metà campo avversaria. Io preferirei sempre giocare sapendo il risultato dell’avversario, ma è ovvio che non si può»

L’articolo Stramaccioni: «Juve avanti all’Inter prima del 4 febbraio? Chi ha vissuto negli spogliatoi sa che…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG