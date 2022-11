Sono queste le parole di Andrea Stramaccioni che durante la telecronaca di Croazia Marocco sulla Rai ricorda il suo passato all’Inter.

Andrea Stramaccioni, ex allenatore dell’Inter, durante la telecronaca alla Rai di Croazia Marocco parla della cessione di Kovacic quando era all’Inter: “La sua cessione al Real Madrid? Ero innamorato di Mateo, l’avrei tenuto molto volentieri, ma fu colta l’opportunità economica. E pensare che poi, con l’arrivo di Brozovic, l’Inter avrebbe avuto due terzi del centrocampo della nazionale croata.“

Il tecnico Alessandro Cucciari a TMW Radio, parla di Lautaro Martinez con la sua nazionale Argentina: “Per me Lautaro è un grande giocatore, che anche quando non segna si rende partecipe della manovra. Giroud sta facendo credo la sua parte migliore di carriera ora. In competizioni brevi se riesci ad azzeccare meccanismi e voglia puoi sorprendere. Vedo organizzazione in queste nazionali di seconda-terza fascia, che hanno dalla loro il fatto che hanno investito. “.

