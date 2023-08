L’ex allenatore ora opinionista DAZN Andrea Stramaccioni ha dichiarato che i nerazzurri sono più forti rispetto alla passata stagione.

Il Resto del Carlino ha intervistato Andrea Stramaccioni che ha parlato della lotta al vertice in Serie A. “L’Inter è migliorata perché è un’altra squadra dal punto di vista mentale. E’ serena, ha fatto una finale di Champions, è più solida e migliorata in ogni reparto”.

Juan Cuadrado

“Certo, bisogna aspettare la fine del mercato per il discorso attacco. Un giocatore come Lukaku sulla carta ti incide subito, ha vinto uno scudetto e con un modulo che Allegri ora usa: per questo avrebbe fatto bene alla Juve. Ma io dico che con Vlahovic i bianconeri punteranno comunque allo scudetto“.

