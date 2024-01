L’allenatore Andrea Stramaccioni ha sottolineato alcune differenze presenti tra le due contendenti allo Scudetto.

Andrea Stramaccioni a DAZN ha parlato di Inter e Juventus e delle diversità esistenti tra loro. “L’Inter a Monza ha avuto un impatto sulla gara straordinario, la vittoria dei nerazzurri credo abbia dato la sensazione di performance che aveva dato meno in qualche partita nell’ultimo periodo, dal punto di vista della gara“.

Federico Chiesa

Sui bianconeri

“La Juve è una squadra inedita: non siamo abituato di vedere tanti giocatori giovani, con poche esperienze in Serie A e ha dato un segnale forte a tutti. Giocatori provenienti da un progetto possono dare un contributo a chi lotta per lo scudetto. Spero sia un punto di partenza questo della Juve e non un punto di arrivo”.

Sui reparti offensivi

“L’attacco di Allegri ha caratteristiche differenti nel quartetto d’attacco. La rosa interista ha tutte prime seconde punte. I bianconeri hanno più armi per cambiare le partite che non si incastrano bene. L’Inter ha più difficoltà quando le partite non si incastrano bene, rischia di impattare e ha bisogno dell’episodio per sbloccare. Il tecnico bianconero, anche grazie alle sue abilità, ha qualche freccia in più all’arco. Se esci dallo scontro diretto a San Siro con un risultato utile puoi anche sparigliare la mentalità, sarà un incontro decisivo“. Il 4 febbraio ci sarà Inter-Juventus a San Siro, all’andata la gara è finita 1-1.

L’articolo Stramaccioni: “L’Inter ha difficoltà quando le gare non si incastrano bene, ha bisogno di episodi” proviene da Notizie Inter.

