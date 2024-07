L’allenatore Andrea Stramaccioni sostiene che i nerazzurri siano favoriti per la vittoria anche della prossima Serie A.

Andrea Stramaccioni ha parlato della campagna acquisti dell’Inter alla Gazzetta dello Sport. “L’Inter partirà davanti per solidità, forza e continuità del progetto. Escluse Atalanta e Roma, le rivali hanno cambiato tutte guida tecnica: questo porta entusiasmo ma spesso richiede anche tempi di rodaggio…“.

Le gerarchie in attacco

“Taremi sarà un’alternativa solida alla coppia di attacco Lautaro-Thuram che ha appena dominato la Serie A. Marotta e Ausilio hanno portato a termine un’operazione molto importante, ancora di più perché a costo zero”.

Mehdi Taremi

Sull’iraniano

“È esploso nella squadra della sua città, l’Iranjanvan nella regione a sud ovest di Bushehr nell’omonima provincia, è approdato a 22 anni al Persepolis , uno dei club più famosi d’Asia e lì si è messo subito in mostra segnando piu di 50 reti in tre stagioni e attirando le sirene del Qatar e l’attenzione dello Sceicco Jassim Al Thani, mio ex presidente”.

I nuovi acquisti

“Martinez è cresciuto molto nell’ultima stagione al Genoa. Lo vedo più forte e pronto rispetto agli anni di Lipsia, si metterà alle spalle di Sommer ma potrà essere il futuro dell’Inter fra i pali. Zielinski è una delle mezze ali più forti e complete della A. Lo conosco molto bene avendolo allenato a Udine: giocatore molto forte e uomo serio e professionale, altro colpo eccellente della coppia Marotta-Ausilio. L’Inter ha i suoi top player… anche in giacca e cravatta”.

