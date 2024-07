Oaktree detta il mercato dell’Inter: priorità ai giovani. Sul taccuino un nome su tutti stimola la fantasia nerazzurra.

Negli ultimi tempi, l’Inter sta navigando in un mare di decisioni strategiche legate al futuro della squadra, segnando un netto cambio di rotta nella selezione dei suoi giocatori. La società nerazzurra, sotto l’influenza dell’entourage di Oaktree, si muove con un obiettivo ben preciso: abbassare l’età media del roster, orientandosi verso giovani promesse capaci di garantire una prospettiva di crescita e di creare valore aggiunto per il club.

Il nuovo corso

La strategia di mercato dell’Inter sembra marcata da un nuovo approccio, più attento alle prospettive a lungo termine che alla risposta immediata ai bisogni della squadra. La volontà di rinnovare la rosa implementando giocatori più giovani e con un ampio margine di crescita si scontra però con il concetto di realismo finanziario. Le possibili acquisizioni di Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez sono state raffreddate, proprio in virtù di una visione che predilige investimenti mirati e sostenibili. Il club, quindi, si orienta verso formule di mercato più flessibili, come il prestito con diritto di riscatto, in attesa di poter disporre di risorse finanziarie maggiori grazie alla cessione di alcuni giocatori ritenuti non più strategici.

Jakub Kiwior

Investimenti e opzioni di mercato

Al centro dell’attenzione dei dirigenti nerazzurri c’è Lorenzo Pirola, difensore cresciuto negli ranghi del settore giovanile interpista e passato alla Salernitana, ora reduce dalla retrocessione in Serie B. Il suo possibile ritorno all’Inter si configura come un’operazione non solo tecnicamente valida, data la giovane età e l’importanza del giocatore per le liste Uefa, ma anche economicamente sensata, nonostante le richieste attuali della Salernitana. In alternativa, l’Inter ha messo gli occhi su profili internazionali come il messicano Johan Vasquez del Genoa e il polacco Jakup Kiwior dell’Arsenal, entrambi giovani e con un futuro promettente davanti.

Futuro e giovani promesse

L’Inter ha già iniziato a seminare per il futuro, con l’acquisto di Luka Topalovic, trequartista sloveno, e Alex Perez, difensore spagnolo dal Betis Siviglia. Entrambi i giocatori rappresentano perfettamente l’idea di sviluppo a lungo termine perseguita dal club, essendo giovani talenti che verranno integrati gradualmente nella prima squadra. La loro precoce introduzione nel contesto della Serie A è sintomo della fiducia che il club ripone nei giovani e della sua volontà di creare un nucleo solido su cui costruire il futuro sportivo dell’Inter.

