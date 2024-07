Hermoso si allontana sempre di più all’Inter, il Napoli sta tentando di chiudere la trattativa per il difensore svincolato dall’Atletico Madrid.

Nel variopinto mosaico del calciomercato estivo, le strategie delle squadre si definiscono con movimenti ponderati e colpi di scena che possono definire la fortuna di una stagione. E sembra che il Napoli stia per accogliere un nuovo tassello difensivo proveniente da quella fucina di talenti che è l’Atletico Madrid. Stiamo parlando di Mario Hermoso, il cui arrivo potrebbe dare una nuova linfa alla retroguardia partenopea, in un’operazione che sembra agli sgoccioli secondo le ultime indiscrezioni di mercato.

Nuova meta per Hermoso

La carriera di Mario Hermoso è in procinto di prendere una nuova direzione. Svincolatosi dall’Atletico Madrid, il difensore centrale sembra destinato a rimanere nella massima competizione europea, la Champions League, ma cambiando casacca. Stavolta indosserà quella del Napoli, arricchendo una difesa che sotto la guida di Antonio Conte promette di essere granitica. Hermoso, in questo scenario, è visto come un tesoro prezioso, pronto a impreziosire ulteriormente la squadra.

Mario Hermoso

Scelta strategica per il Napoli

Il trasferimento di Hermoso al Napoli non appare un semplice acquisto d’occasione, ma segue una linea ben precisa dettata da Conte. L’allenatore italiano, noto per la sua meticolosità nella preparazione della squadra e la cura del dettaglio difensivo, considera Hermoso come il tassello chiave per completare il suo progetto di rafforzamento della retroguardia. Il difensore, che arriva dopo gli ingaggi di Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, incarna perfettamente le qualità ricercate da Conte: esperienza internazionale, solidità e caparbietà.

Inter, cambio di rotta

Mentre il Napoli sembra aver trovato in Hermoso la risposta alle sue esigenze, l’Inter sembra aver definitivamente virato su altre strade. La società nerazzurra, seguendo una politica di ringiovanimento della squadra, ha scelto di non proseguire sulla pista che portava al difensore spagnolo. Le esigenze di Milano puntano verso un profilo più giovane per la retroguardia, delineando così due strategie divergenti tra le due squadre italiane.

