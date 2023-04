L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, ha detto la sua sulle scelte di formazione operate da Inzaghi contro l’Empoli

Durante la telecronaca di Empoli-Inter per Dazn, Andrea Stramaccioni ha commentato le scelte di formazione fatte da Simone Inzaghi.

LE PAROLE DI STRAMACCIONI –: «Tanto turnover, ma comprensibile. Da un punto di vista mentale è importante tenere viva una stagione in cui si sente la fatica di Champions. L’Inter deve terminare meglio il campionato, sono stati tenuti in campo i due giocatori più bravi nel playmaking, come Acerbi e Brozovic».

L’articolo Stramaccioni: «Tanto turnover per Inzaghi ma comprensibile. È importante…» proviene da Inter News 24.

