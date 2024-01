Le parole di Gabriel Strefezza, esterno brasiliano, dopo l’ufficialità del suo passaggio dal Lecce al Como

Gabriel Strefezza ha salutato il Lecce sui propri social dopo l’ufficialità del passaggio al Como.

PAROLE – «Grazie Lecce. Oggi le nostre strade si separano ma la gratitudine e il rispetto per il Lecce e i suoi tifosi rimarrà per sempre. Qui sono stato accolto due anni e mezzo fa nel miglior modo possibile, affetto che ho cercato di ripagare sul campo con lavoro, sudore e dedizione. L’amore dei leccesi per il club è difficile da descrivere. Ma credo che la parola passione racchiude tutto l’essenza del rapporto con la loro squadra. Un grazie sincero quindi a chi ha condiviso con me questo percorso ogni giorno, dentro e fuori il club. Indossare la maglia giallorossa per me è stato un privilegio. Grazie di tutto».

