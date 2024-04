L’esterno olandese durante la lunghissima parata di ieri sul pullman scoperto ha voluto sfottere un calciatore rossonero.

L’Inter ha festeggiato ieri la conquista del ventesimo Scudetto con una sfilata in 2 bus scoperti iniziata subito dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino. La festa è stata grandiosa ed i social sono pieni delle immagini delle celebrazioni ma c’è un episodio destinato a far discutere.

Lo striscione

La Procura della FIGC ha aperto un’indagine sullo striscione preso e sventolato da Denzel Dumfries. Si tratta di un fotomontaggio derivante dal videogioco Grand theft auto 5 (GTA 5) che mostra il protagonista con il suo cane al guinzaglio; l’immagine viene usata per indicare supremazia e infatti sul volto del padrone c’è quello di Dumfries e su quello del cane quello di Theo Hernandez del Milan.

Theo Hernandez

Precedenti e possibili sanzioni

I due in effetti si scontrano spessissimo nei derby e non sono mai confronti amichevoli: anche la settimana scorsa per entrambi è scattata l’espulsione dopo un parapiglia che li ha visti protagonisti. I giocatori dell’Inter avevano fatto un patto che prevedeva di non irridere gli avversari e, tranne questo episodio, il tutto è stato rispettato; tra le altre cose Barella ha stoppato un coro dei tifosi interisti proprio contro il terzino del Milan la settimana scorsa. Si pensa perciò che la stessa Inter possa multare Dumfries. In realtà i rossoneri 2 anni fa avevano mostrato parecchi striscioni contro i nerazzurri e anche in altre feste è successo qualcosa di simile. In quel caso per i calciatori arrivarono multe per circa 5000 euro mentre il club fu sanzionato per 12000 euro. Si pensa possa accadere lo stesso rispettivamente a Dumfries e all’Inter.

