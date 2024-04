I nerazzurri non vogliono concludere il ciclo con la conquista del ventesimo Scudetto ma puntano a vincere anche in futuro: ecco perché le colonne della squadra vanno blindate.

L’Inter sta festeggiando la vittoria del campionato di Serie A che porterà la maglia delle prossime stagioni ad avere 2 stelle invece di 1 sopra il lodo. I dirigenti stanno però lavorando anche per garantire un futuro a lungo termine a questa squadra e le prossime settimane potrebbero regalare novità importanti.

L’allenatore

Si lavora ormai da mesi ai rinnovi di 3 protagonisti della splendida cavalcata Scudetto ovvero Simone Inzaghi, Lautaro Mertinez e Nicolò Barella; la Gazzetta dello Sport sostiene che il primo ad arrivare dovrebbe essere il prolungamento del tecnico. Il nuovo contratto dovrebbe scadere nel 2027 e dovrebbe prevedere un significativo aumento di stipendio.

Lautaro Martinez

Il capitano

Il numero 10 è legatissimo ai colori nerazzurri e non passa giorno in cui lo dimostra, c’è bisogno però di uno stipendio che rispecchi il suo status. La società non si sottrae ed è pronta ad uno sforzo economico abbastanza importante. Le parti sono vicine e regna l’ottimismo per il buon esito della trattativa ma è ancora presto per dire che sia fatta. Si pensa che il nuovo vincolo del Toro preveda un ingaggio di 9 milioni a stagione (oggi ne percepisce 6) e nuova scadenza nel 2029.

Il vice

Stesso anno in cui dovrebbe terminare anche il nuovo contratto di Barella: la rosea ritiene che, dei due calciatori, il sardo sia quello più vicino al rinnovo. L’Inter punta ad ufficializzare i rinnovi dei due giocatori al massimo entro fine giugno. Con l’ex Cagliari c’è già un principio di accordo per uno stipendio di 7 milioni a stagione.

