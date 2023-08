Struber (Allenatore Salisburgo): «Inter? Avversaria di grandissimo livello» Le parole del tecnico

Alla vigilia della sfida di domani sera contro l’Inter, l’allenatore del Salisburgo, Gerhard Struber, ha parlato cosi del test amichevole contro i nerazzurri.

LE PAROLE- «E’ solo un’amichevole, ma affrontiamo avversari di altissimo livello che ci metteranno sicuramente alla prova. È davvero una buona opportunità per me di vedere come i miei giocatori se la cavano a un livello così alto. Useremo il maggior numero possibile dei nostri ragazzi»

L’articolo Struber (Allenatore Salisburgo): «Inter? Avversaria di grandissimo livello» proviene da Inter News 24.

