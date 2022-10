Branko Strupar, ex attaccante della Dinamo Zagabria, ha parlato in vista della sfida di questa sera contro il Milan in Champions League

Intervistato da Sportske Novosti, Branko Strupar, ex attaccante della Dinamo Zagabria, ha parlato della sfida di questa sera dei croati contro il Milan:

«La Dinamo non può certo essere favorita contro il Milan. I rossoneri sono una grande squadra, ma sono fiducioso sul fatto che la Dinamo possa fare risultato. Certe partite sono speciali, non conta tanto il momento di forma quanto l’ispirazione del momento. La Dinamo dovrà fare come contro il Chelsea, se ci riuscirà allora avrà buone possibilità di battere anche il Milan. Io punto su Orsic: se segna contro il Chelsea, può segnare contro il Milan».

