Stylsvig sulla terza maglia: «Un prodotto unico che può essere indossato sia in campo che fuori». Le parole del Chief Revenue Officer di AC Milan

Casper Stylsvig ha commentato l’uscita del third kit rossonero per la stagione 2022/23. Ecco le parole del Chief Revenue Officer di AC Milan:

«Siamo davvero entusiasti di presentare oggi il nostro Third kit, che, grazie al fantastico lavoro del nostro partner PUMA, unisce il nostro heritage e il nostro spirito innovativo. Attraverso la reinterpretazione in chiave moderna di alcuni dei simboli della città, è stato creato un prodotto unico, che può essere indossato sia in campo che fuori»

The post Stylsvig sulla terza maglia: «Un prodotto unico che può essere indossato sia in campo che fuori» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG