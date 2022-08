Calciomercato Cagliari: in casa rossoblù è ancora in bilico il futuro di Nandez. Sull’uruguaiano ora c’è la Roma

Il calciomercato estivo sta per concludersi, ma il Cagliari potrebbe ancora perdere un suo pezzo pregiato. La Roma sta infatti cercando un nuovo centrocampista da mettere a disposizione del tecnico Josè Mourinho a seguito del grave infortunio di Wijnaldum, out fino all’inizio del 2023.

Il club capitolino – scrive questa mattina L’Unione Sarda – potrebbe bussare alle porte del Cagliari per cercare di ottenere il giocatore. Il patron Giulini e il ds Capozucca non hanno intenzione di lasciare partire l’uruguaiano solo con la formula del prestito. I due, si legge, punteranno a una cessione a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, portando nelle casse rossoblù non meno di 13 milioni.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CAGLIARI SU CAGLIARI NEWS 24

L’articolo Cagliari, dubbi sul futuro di Nandez: ci pensa anche la Roma proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG