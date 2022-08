Suarez: «Scudetto sarà ancora un affare tra Milan e Inter». Le parole dell’ex nerazzurro sulla corsa al titolo

Luisito Suarez, ex Inter, parla così della corsa scudetto a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole: «Secondo me questo duello a strisce rossonerazzurre sarà il motivo conduttore della stagione, penso a un bis dell’anno scorso. A un lungo derby per conquistare la seconda stella, il che rende la sfida ancora più affascinante. Non so indicare una favorita, partono alla pari, pur con caratteristiche diverse».

