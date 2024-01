Ai microfoni di Sportitalia è intervenuto Fernando Valente, ex allenatore di Sudakov nelle giovanili dello Shakhtar Donetsk. Le parole sull’obiettivo di mercato della Juve.

SUDAKOV – «Non ho dubbi che sarà un Top Player, non è la prima volta che dico che sarà un buon investimento per club come City, Barcellona, Bayern e Liverpool. La sua capacità di decidere sotto pressione è qualcosa di eccezionale».

The post Sudakov Juve, l’ex allenatore sicuro: «È un numero 10, diventerà un top player» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG