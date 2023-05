Il SudTirol fa la conta degli infortunati in vista dei prossimi playoff di venerdì contro la Reggina: fuori Celli, Davi e Schiavone

Mancano pochi giorni ai playoff di Serie B, che decideranno l’ultima squadra ad essere promossa in Serie A e il SudTirol fa i conti con gli infortuni.

La squadra altoatesina infatti non avrà a disposizione Simone Davi, infortunatosi venerdì scorso nel riscaldamento della partita con il Modena. Per lui la prognosi è di lesione all’adduttore destro. Alessandro Celli, alle prese con la tendinite dell’achilleo, non sarà disponibile per la sfida con la Reggina di venerdì. Per finire Andrea Schiavone ha riportato la lesione al retto femorale destro con prognosi stimata in tre settimane.

