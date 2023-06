Il giornalista Alessandro Sugoni ha parlato della situazione tra Inter e Sassuolo per il cartellino di Davide Frattesi: le parole

Ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Sugoni si sofferma sulla trattativa in atto tra Inter e Sassuolo per il centrocampista Davide Frattesi:

LE PAROLE- «Davide Frattesi? Possiamo dire che la cena andata bene. Il nome di Samuele Mulattieri mette d’accordo. La valutazione che il Sassuolo fa del centrocampista è di 30 milioni di euro. L’esigenza dell’Inter è quella di far sì che venga fatto uno spazio economico. Può aspettare il mercato in uscita e se rimanessero tali allora per Juventus e Roma ci sarebbero ancora possibilità».

