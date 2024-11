In arrivo una maxi offerta per Reijnders e un intreccio con la Juve che potrebbe scuotere Milanello e spaventare i tifosi del Milan.

L’orizzonte del calcio professionistico è spesso movimentato da notizie di mercato che tengono in sospeso tifosi e addetti ai lavori, tra conferme e smentite, speranze e delusioni. In questo scenario, il nome di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan, si è rapidamente elevato a soggetto di grande interesse tra i club europei più prestigiosi, segno inequivocabile delle sue brillanti prestazioni in campo.

L’olandese si è preso letteralmente il Milan in questo primo scorcio di stagione, diventando un punto fermo di Fonseca nelle scelte a centrocampo. Lui stesso lo ha definito insostituibile, queste voci di mercato non possono che far preoccupare sia il mister che i tifosi rossoneri.

Nell’ambito del calcio europeo, la figura di Reijnders ha assunto un ruolo centrale nella squadra allenata da Paulo Fonseca, tanto da diventarne uno degli elementi più determinanti. Giunto al club milanese nell’estate del 2023 per una somma vicina ai 20 milioni di euro, il suo apporto si è rivelato fondamentale, con un contributo significativo alla stagione corrente tramite un totale di 4 gol – di cui 3 marcature in Champions League – e 3 assist. La sua crescita esponenziale e la fiducia dimostrata fanno sì che il Milan stia pianificando di consolidare il suo legame con il giocatore attraverso il rinnovo del contratto, al momento fissato per scadere nel giugno del 2028. Arrivano però notizie di un possibile intreccio di mercato che vedrebbe coinvolta anche la Juve che, per forza maggiore, non può che alimentare timore e ansia tra i tifosi.

La concorrenza per assicurarsi un talento come Reijnders non manca, con l’Arsenal in evidenza tra le squadre interessate, scrive Calciomercato.it. La formazione inglese, alla ricerca di un centrocampista di alto profilo per il futuro prossimo, potrebbe avanzare una proposta molto importante già nella finestra di mercato invernale. Tuttavia, le intuizioni di mercato prevedono, realisticamente, che il Milan non sia incline a privarsi di un asset così prezioso a stagione in corso. Un’attenzione particolare è rivolta anche sul fronte degli attaccanti, con Dusan Vlahovic della Juventus che figura nella lista desideri dell’Arsenal, delineando un intricato panorama di possibili trasferimenti e strategie, un vero e proprio intreccio di mercato tra i giganti del calcio europeo.

Le opere e le dichiarazioni di Reijnders, che vedono nel futuro del giocatore una lunga permanenza nel club milanese, condividono lo scenario con la spettacolare prestazione avverso il Real Madrid, un particolare che ha incrementato l’interesse di club di calibro internazionale nei suoi confronti. Nonostante questo, emerge da relazioni recenti la volontà del Milan di rinnovare il contratto del giocatore, potenzialmente ampliando la sua retribuzione a cifre vicine ai 3 milioni di euro annui, contro l’attuale 1,7 milioni, fino al 2030.

