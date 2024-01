Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, torna a parlare della finalissima di Supercoppa Italiana contro l’Inter

Giovanni Di Lorenzo, capitano dell’Inter, ha parlato della finale di Supercoppa anche ai microfoni di Sport Mediaset. Ecco le sue dichiarazioni:

«Faremo di tutto per vincere, questo Trofeo ci sarebbe anche lo slancio per tornare in campionato e cercare di affrontare la seconda parte di stagione con autostima e fiducia».

