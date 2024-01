Il 19 gennaio Inter e Lazio si sfideranno nella semifinale della Supercoppa italiana in Arabia Saudita: gli squalificati del match

La Supercoppa italiana in Arabia Saudita non sarà influenzata dalle minacce di squalifica per ammonizioni.

La Gazzetta dello Sport spiega che i giocatori ammoniti nella prima partita di ritorno saranno squalificati nel successivo turno di Serie A, non nella semifinale di Supercoppa.

Questa notizia coinvolge soprattutto Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e l’allenatore Simone Inzaghi, tutti dell’Inter. La FIGC ha concesso un’eccezione, trattando la Supercoppa come se fosse giocata all’inizio della stagione, senza sanzioni pendenti. L’obiettivo è far disputare la Supercoppa a Riad con squadre complete, escludendo solo i giocatori impegnati nella Coppa d’Africa.

