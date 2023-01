Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Ungheria si stanno contendendo la possibilità di ospitare le prossime edizioni di Supercoppa

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Supercoppa del 2025 potrebbe essere giocata in un altro paese. In corsa per l’assegnazione c’è sempre l’Arabia Saudita.

Al paese vuole però fare concorrenza Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti. L’offerta è di 23 milioni di euro per quattro anni, mentre la Serie A vorrebbe salire a 25. In corsa anche l’Ungheria, che offre 8 milioni per la gara secca

