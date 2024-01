Supercoppa italiana, duro sfogo dei tifosi della Fiorentina: lo striscione e la presa di posizione contro la scelta della Lega

Giovedì sera Napoli e Fiorentina daranno il via alla Supercoppa Italiana nel nuovo format a quattro squadre. Per l’occasione le due squadre, insieme a Lazio e Inter, voleranno in Arabia Saudita. La decisione di assegnare la sede della competizione al paese saudita ha scatenato tante critiche, anche in seno alle società e oggi, durante la partita dei viola con l’Udinese, si sono uniti anche i tifosi.

Uno striscione è comparso nella curva Fiesole: «Non c’è una presa di posizione ma solo senso della ragione… No alla Supercoppa in Arabia Saudita». Una presa di posizione contro la decisione della Lega.

L’articolo Supercoppa italiana, duro sfogo dei tifosi della Fiorentina: lo striscione – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG