Il presidente del PSG, Al-Khelaifi, ha parlato della Superlega: «Non è più una minaccia per noi. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ego, il potere e il denaro»

Il presidente del PSG, Al-Khelaifi è intervenuto al Marca sport week Malaga 2023. Il proprietario dei parigini ha parlato della Superlega. Di seguito le sue parole.

«Non credo ci sia molto da dire, non è più una minaccia per noi. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ego, il potere e il denaro e sviluppare il club nel modo migliore per farli crescere. La prossima settimana ci saranno delle grosse novità che riguarderanno il mondo del calcio in generale. Tornando alla Superlega, la mia posizione è stata ben chiara sin dall’inizio. Non dobbiamo mai dimenticare da dove veniamo, mantenendo i nostri valori continuando a perseguirli con coraggio».

