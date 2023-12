Superlega, anche l’Inter non cambia idea: «Fortemente ancorati ai valori del modello sportivo europeo». Il comunicato ufficiale

L’Inter non cambia idea. Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro sulla Superlega.

COMUNICATO INTER – «FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA.

Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori».

