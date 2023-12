Superlega e partite gratis, Reichart pronto a introdurre una nuova svolta per convincere i club che sono contrari: i dettagli

L’arma segreta nelle mani di Bernd Reichart si chiama Unify, la piattaforma che nei piani dovrebbe trasmettere le partite della Superlega senza alcun costo per gli utenti. Una boccata d’ossigeno rispetto ai mille abbonamenti che bisogna fare ora per seguire le varie competizioni.

Si prospettano ben tre miliardi di utenti per un modello in stile Meta e Spotify, capace di convincere anche i club più disfattisti. I soldi? Come spiegato dallo stesso CEO di A22, arriverebbero in quel caso dall’enorme pubblicità e dal premium. Lo riporta Tuttosport.

