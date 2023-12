Superlega, arriva un muro di no al nuovo progetto nonostante il sì della Corte di Giustizia UE. Subito in salita

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nonostante il sì della Corte di Giustizia UE, che ammette anche tornei al di fuori di quelli organizzati dalle ex monopolizzanti UEFA e FIFA, la strada della Superlega si fa ancora di più in salita.

Tanti i no arrivati dai club che dovrebbero essere tra i partecipanti, ad eccezione ovviamente di quelli organizzatori. Più di un’impressione è che non sarà facile organizzare la prima edizione se queste sono le premesse e, se mai vi si riuscirà, non sarà cosa di pochi mesi.

