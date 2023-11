Superlega, il Governo inglese ancora una volta contrario alla nascita della nuova competizione europea: il disegno di legge

Ora un disegno di legge del Governo britannico, annunciato nella giornata di ieri da Re Carlo, propone poteri per impedire alle squadre inglesi di tentare di unirsi alla Superlega.

COSA C’E’ SCRITTO – «Superlega fondamentalmente non competitiva, minaccia di minare la piramide calcistica contro la volontà dei tifosi. I tifosi non dovranno più affrontare la prospettiva di vedere i loro club aderire a proposte sconsiderate come la Superlega Europea».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG