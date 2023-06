Superlega Juve, parla il presidente dei piccoli azionisti Aicardi: ecco cosa ha detto dopo le ultime scelte del club

Paolo Aicardi, presidente dei piccoli azionisti della Juventus, ha parlato così nella sua intervista a Radio Bianconera.

LE PAROLE – «Non sappiamo perché è stata presa la decisione, ci piacerebbe capirne i motivi. Se metto insieme le ultime dichiarazioni e gli ultimi fatti, oltre alle parole dell’ad Scanavino, io ci vedo un disegno logico che sta cercando di seguire la società. Non so se sia il migliore possibile. E’ quello che porta più vantaggi alla società? Non so neanche questo. Ma comunque non sarei uscito dalla Superlega e non avrei patteggiato. Il patteggiamento agevola la FIGC, il progetto Superlega poteva andare ancora avanti».

