La questione Superlega è stata sottoposta anche al Milan, così ha parlato il presidente Scaroni della nuova competizione

A grande sorpresa il Milan non prende (almeno per il momento) una decisione netta sulla questione Superlega. Dopo ore intensissime in cui numerosi club si stanno schierando contro (in parte maggiore) o a favore della potenziale nuova competizione il presidente del club meneghino Paolo Scaroni non si è sbilanciato. In un’intervista al TG1 ha parlato così.

SUPERLEGA – «Ho letto un comunicato stampa di venti righe che non è una base sufficiente per esprimere delle opinioni definitive. Abbiamo cominciato un processo per confrontarci con tutti gli organi, a cominciare dalla Lega: abbiamo avuto un consiglio d’amministrazione oggi pomeriggio, ma è troppo presto per esprimere delle opinioni».

