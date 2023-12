La CE ha dato ragione alla Superlega e condannato FIFA e UEFA: svolta storica nel mondo del calcio

La Corte di Giustizia Europea si è espressa contro FIFA e UEFA sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche internazionali tra club. Il comunicato:

«Le norme FIFA e UEFA sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la Superleague, (che vedevano inizialmente inclusa anche l’Inter), violano violato il diritto dell’UE

Esse sono infatti contrarie al diritto della concorrenza e alla libera prestazione dei servizi.

Le regole della Federazione Internazionale delle Associazioni Calcistiche (FIFA) e dell’Unione delle Associazioni Calcistiche Europee (UEFA) che richiedono la loro previa autorizzazione per la creazione di qualsiasi progetto per una nuova competizione calcistica interclub, come la Superleague, e vietano la partecipazione di club e giocatori in esso, pena sanzioni, sono illegali. Infatti, i poteri della FIFA e dell’UEFA non sono disciplinati da alcun criterio che ne garantisca il carattere trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato.

Allo stesso modo, le norme che garantiscono il controllo esclusivo alla FIFA e alla UEFA sullo sfruttamento commerciale dei diritti legati a queste competizioni rischiano di restringere la concorrenza, data l’importanza di quest’ultima per i media, i consumatori e i telespettatori dell’Unione»

L’articolo Superlega, sentenza storica: la CE contro FIFA e UEFA. «Abuso di potere» proviene da Inter News 24.

