La Gazzetta dello Sport ha pubblicato questa mattina la moviola di Inter-Bologna di Coppa Italia con la direzione di gara di La Penna e alcuni episodi.

ANALISI – «Dentro l’area, La Penna e poi Serra al Var, vedono bene: nel primo tempo in diretta quando non c’è nulla tra Aebischer-Frattesi e (se pur al limite) Corazza-Lautaro; nella ripresa, c’è il braccio largo di Corazza che porta al rigore. Ammonizioni corrette tranne quella di Fabbian su Sensi e a Barella che aveva ricevuto fallo. Ok l’1-1, il pallone toccato da Zirkzee è in campo».

