Nella notte più difficile di Lautaro Martinez con la maglia dell’Inter la preoccupazione più grande è l’infortunio accusato dall’attaccante.

Al 90esimo si è fatto medicare prima di tornare in campo per i tempi supplementari salvo poi farsi sostituire dal dolore. A caldo è sembrato trattarsi di un affaticamento, ma alcune immagine del Toro in panchina lo hanno inquadrato preoccupato e molto dolorante mentre gli veniva applicato il ghiaccio sulla coscia sinistra. Tra due giorni si torna in campo e le sue condizioni non lasciano sereni in casa Inter. Lo staff medico valuterà l’entità del problema ma un suo impiego, almeno da titolare, contro il Lecce appare alquanto improbabile. Dunque Inzaghi dovrà trovare una soluzione in avanti considerando che anche Sanchez non è al 100%. Lo scrive Tuttosport.

L'articolo proviene da Inter News 24.

