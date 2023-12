In questi dieci giorni prima del 31 dicembre l‘Inter ha bisogno di pensare alla questione rinnovi, soprattutto quello di Mkhitaryan per poter usufruire del Decreto Crescita

Non è possibile andare oltre quella data perché dal 1 gennaio, infatti, il Governo abolirà il Decreto e poi non sarà più possibile usufruire degli sgravi fiscali. Quindi l’Inter farà di tutto per chiudere in questi giorni il rinnovo dell’armeno sulla base di circa 3.9 milioni di euro, cioè il medesimo stipendio attuale. La nuova intesa sarà annuale, con possibilità di prolungamento di una ulteriore stagione.

L’articolo Rinnovo Mkhitaryan, l’Inter corre: c’è una data precisa proviene da Inter News 24.

