Marko Arnautovic ha sprecato un’altra occasione con la maglia dell’Inter: la sua prova in Coppa Italia è stata insufficiente.

L’austriaco ha effettuato poche giocate, un gol facile divorato e pure qualche mugugno, seppur celato, da parte dei propri tifosi. L’ex bomber del Bologna non solo non è riuscito a farsi rimpiangere dalla sua ex squadra, ma ha dato ragione a tutti quelli che sostengono con forza che il club di Viale della Liberazione debba cercare un altro attaccante nella finestra invernale del mercato. Inzaghi ha necessità di avere un’altra punta, lo scrive Tuttosport.

L’articolo Arnautovic, altro flop: Inzaghi pressa per la punta proviene da Inter News 24.

