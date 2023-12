I nerazzurri escono dalla competizione che hanno vinto due volte negli ultimi due anni; vediamo le pagelle della gara di stasera.

AUDERO 5,5: non ha molto da fare tra i pali, mostra grande sicurezza nella costruzione dal basso e nelle uscite alte salvo poi sbagliare l’uscita decisiva, quella che al 112’ porta al goal di Beukema. Sarebbe da 6,5 ma l’errore è molto grave.

BISSECK 6,5: si fa apprezzare per una sgroppata palla al piede in avvio, in generale in possesso palla, così come in marcatura, è molto sicuro. (Dal 91’ PAVARD 5,5: non brillantissimo, arriva in ritardo un paio di volte).

ACERBI 5,5: non agisce solo da difensore centrale e non è raro trovarlo a centrocampo, perfetto fino al 116’ quando subisce il tunnel da Zirkzee che poi assiste Ndoye per il decisivo 1-2. Sarebbe da 7 senza lo svarione finale.

BASTONI 6,5: limita bene Saelemaekers e fa bene anche in fase offensiva, suo infatti l’ottimo cross non sfruttato da Frattesi. (Dal 74’ DIMARCO 6,5: fornisce l’assist per il goal di Carlos Augusto).

DARMIAN 6: gara piuttosto ordinata e senza acuti in fase difensiva, spinge pochissimo ma non sorprende.

FRATTESI 5,5: sfiora il goal con un tocco di destro che però trova pronto Ravaglia, nel secondo tempo liscia un cross molto invitante. Per giocare in una grande squadra non basta eccellere negli inserimenti offensivi, ha il tempo dalla sua per dimostrare anche altro.

ASLLANI 6: si appropria di tutti i calci piazzati, effettua diversi lanci lunghi precisi ma a volte gli manca il guizzo giusto per accelerare la manovra. Serve una bella palla ad Arnautovic che la cestina. (Dall’83’ SENSI 6: ci prova con un paio di inserimenti centrali palla al piede ma non sortisce l’effetto sperato).

KLAASSEN 6: inizia bene con un tiro a volo che ha l’unico difetto di essere centrale. Finora aveva deluso ma oggi ha giocato bene sbagliando poche giocate di prima e non era facile contro il centrocampo del Bologna. (Dal 74’ BARELLA 6: entra come al solito molto vivace ma non sempre fa la cosa giusta, sul centro-sinistra si trova leggermente peggio).

CARLOS AUGUSTO 7: qualche cross interessante e tanta tanta corsa. Dopo l’uscita di Bastoni arretra in posizione di braccetto. Ai supplementari è ancora fresco per segnare l’1-0 con una bella incornata.

LAUTARO MARTINEZ 5,5: si batte come un leone e cerca di affinare l’intesa con Arnautovic ma conferma che dal dischetto è tutto fuorché infallibile. Errore che pesa e che lui sente per i restanti minuti di gioco, esce anche per un infortunio muscolare. (Dal 99’ MKHITARYAN s. v.).

ARNAUTOVIC 5,5: cerca di adoperarsi con sponde per i compagni ma non disdegna la giocata tecnica quando ha il possesso, in ritardo su un cross molto invitante di Carlos Augusto. Si divora il goal del vantaggio ad inizio ripresa, prova incoraggiante ma gli si chiede di più. (Dal 74’ THURAM 6: poco servito, non riesce ad entrare in partita).

INZAGHI 6: organizza un pressing alto quasi mai visto dalla sua squadra che costringe il Bologna ad usare veramente di rado la costruzione dal basso. Nel secondo supplementare la sua squadra si abbassa troppo e concede prima il pareggio e poi il goal dell’eliminazione. In tutto ciò non si è riusciti ad evitare fatica supplementare e poi la sfortuna ci ha messo del suo con l’infortunio di Lautaro.

