L’allenatore del Bologna Thiago Motta si gode il successo in rimonta in Coppa Italia contro la sua ex squadra.

Thiago Motta a SportMediaset ha parlato così della vittoria del Bologna contro l’Inter. “Abbiamo fatto una partita completa, con i cambi abbiamo messo energia e freschezza nelle gambe per i cambi di ritmo. Quelli che sono partiti titolari hanno giocato contro la finalista di Champions e la capolista del campionato. La gestione di campo è stata straordinaria per arrivare a un risultato del genere per la nostra gente. I duemila che sono venuti fin qui e tutti i tifosi che credono nella nostra squadra. Questa è una vittoria straordinaria. Ringrazio tutti per gli elogi su di me, sul club, sui ragazzi; con la consapevolezza e la convinzione di essere arrivati a questi momenti con grande lavoro. Questi ragazzi lavorano senza mai lamentarsi, per questo si meritano la vittoria come questa. Fino ad oggi abbiamo fatto cose straordinarie, è un gruppo fantastico e ora dobbiamo recuperare per la partita contro l’Atalanta”.

Marko Arnautovic

Sull’attaccante austriaco

“Voleva tornare all’Inter, qui a Bologna aveva fatto grandi cose. Come allenatore non è facile, come amico è la scelta giusta e sono contento per lui. Auguro tutto il bene del mondo a lui. Zirkzee sta dimostrando un valore fantastico non solo in partita. E’ un ragazzo che lavora bene, deve continuare così”.

Gli allenatori avuti in carriera

“Di Prandelli mi piace il rispetto per il gioco e per il lavoro, è straordinario. Abbiamo la fortuna di avere uno della sua famiglia in società. Il lato umano è fondamentale. Carlo Ancelotti è un maestro, Mourinho e Gasperini hanno grande voglia di vincere. La passione che continuano ad avere è ammirevole. Ringrazio tantissimo tutti loro”.

L’articolo Thiago Motta: “Vittoria straordinaria, partita completa, Arnautovic voleva tornare all’Inter” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG