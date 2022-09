Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, parla così del tema Superlega in un’intervista a Joe Pompliano

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, ha rilasciato una lunga intervista all’esperto di business sportivo Joe Pompliano, parlando anche del tema Superlega. Le sue dichiarazioni.

SUPERLEGA – «Probabilmente è un progetto che sta ribollendo da molti, molti anni. Non ha mai avuto l’attenzione che aveva un anno e mezzo fa. Penso che ci debba essere un modello in cui i grandi club si impegnano davvero in ciò che la Uefa sta cercando di ottenere. Tornando al discorso, è come se fosse un festival: ci sono i nomi principali e poi quelli secondari. Di solito le persone vanno a vedere, e pagano, per quelli principali. Ma penso che ci debba essere una collaborazione in termini di come dovrebbe apparire in futuro.»

L’INTERVISTA INTEGRALE

