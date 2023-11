Nonostante la vittoria contro l’Estonia la Svezia non si qualifica agli europei: esonerato il ct Janne Andersson

La Svezia ha sconfitto l’Estonia, ma questo non è bastato alla nazionale scandinava per qualifcarsi ai prossimi europei. Per questo motivo la federcalcio ha deciso di esonerare il ct Janne Andersson.

Arrivato nel 2016, il commissario tecnico lascia dopo 93 partite con 48 vittorie, 15 pareggi e 30 sconfitte. Nei prossimi giorni la federazione sceglierà il suo successore.

