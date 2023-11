Il match tra Svezia ed Italia Femminile della UEFA Women’s Nations League è terminato sull’1 ad 1: ecco com’è andata

Risultato amaro per l’Italia femminile nel match di oggi contro la Svezia per la UEFA Women’s Nations League. Le azzurre sono state beffate nel finale dalle svedesi che hanno trovato il pareggio con Sembrant. A portare in vantaggio la squadra di Soncin ci aveva pensato Giacinti. Risultato finale quindi di 1 a 1.

Quasi 90 minuti in campo per le due calciatrici dell’Inter Women, Bonfantini e Cambiaghi, sostituite entrambe rispettivamente all’81’ e all’88’.

L’articolo Svezia Italia Femminile, le azzurre beffate dall’1 a 1: in campo Bonfantini e Cambiaghi proviene da Inter News 24.

