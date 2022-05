Il Maiorca potrebbe riscattare l’attaccante della Lazio Vedat Muriqi ma il prezzo alto rende tutto più difficile.

L’attaccante Vedat Muriqi a gennaio dalla Lazio è passato in prestito al Maiorca; il club spagnolo ha un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Se fino a qualche settimana fa sembrava scontato un suo ritorno in biancoceleste, ora dalla Spagna riporto che un suo acquisto da parte della squadra in cui ha giocato gli ultimi mesi è possibile.

Maurizio Sarri

I tifosi del Maiorca sono pazzi di lui e chiedono a gran voce la sua permanenza ma il club secondo El Diario de Mallorca chiederà uno sconto alla Lazio. D’altronde l’attaccante non rientra nei piani di Sarri ma Lotito non vuole rimetterci considerando che lo pagò 20 milioni dal Fenerbahce.

