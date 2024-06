Il commissario tecnico della nazionale albanese Sylvinho, all’Inter fu il vice di Roberto Mancini, ha elogiato il regista nerazzurro.

Il sito ufficiale della UEFA ha intervistato Sylvinho che ha avuto parole di elogio per Kristjan Asllani; il brasiliano lo schiera quasi sempre titolare. “Kristjan è un giocatore tecnicamente dotato, eccellente con entrambi i piedi. È in grado di giocare su entrambe le fasi. È tecnico, giovane e sta forgiando la sua strada. Ha ancora molto da imparare, come ogni giocatore di 21 o 22 anni. È davvero forte in termini di capacità tecniche ed è dotato di molta personalità. È un grande giocatore”.

Kristjan Asllani

Il suo primo contatto con la nazionale albanese

“È stato un matrimonio reciproco da entrambe le parti. Il progetto mi interessava tantissimo e loro erano interessati a noi come staff tecnico. In Albania parlano molto italiano. Ho capito che tra italiano e inglese avrei potuto avere successo nel lavoro. Gli albanesi apprezzano un calcio tecnico, adorano vedere giocare bene, quindi anche questo mi ha dato la sensazione che avrei lavorato bene qui”.

In continua crescita

Asllani spera di giocare titolare in nazionale all’Europeo per confermare i progressi fatti nell’ultimo anno all’Inter. In nerazzurro in realtà l’ex Empoli non gioca molto per via della presenza di Calhanoglu, uno dei migliori al mondo nel suo ruolo; sono però innegabili i progressi dell’albanese rispetto alla sua prima stagione a Milano.

