Szczesny a riposo con la Polonia: Tek non gioca contro la Lettonia. La decisione di formazione sul portiere della Juve

Szczesny si gode una serata di riposo. Il portiere della Juve non fa parte della formazione titolare della Polonia che affronterà la Lettonia in amichevole. Per lui solo panchina.

Tek aveva giocato dall’inizio l’intera gara che la nazionale biancorossa pareggiato contro la Repubblica Ceca per 1-1, sancendo così il definitivo terzo posto nel girone E di qualificazione ad Euro 2024.

The post Szczesny a riposo con la Polonia: Tek non gioca contro la Lettonia appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG