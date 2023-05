Szczesny duro a JTV: «Seconda stagione senza trofei, grande delusione. Sinceramente non abbiamo meritato la finale». Le parole del portiere dopo il Siviglia

Wojciech Szczesny ha parlato a JTV dopo Siviglia-Juve.

Le sue dichiarazioni: «È una grande delusione, questa sconfitta conferma una stagione senza trofei. Alla Juve non basta partecipare alle competizioni, bisogna vincere. Questo è già il secondo anno di fila che non vinciamo niente. L’anno prossimo dobbiamo ripartire ma stasera resta una grande delusione. Ripartenza Ci si prova dai punti positivi di quest’anno, dalla crescita dei tanti giovani che si sono inseriti bene in Prima Squadra. Dobbiamo ritrovare un po’ di ordine e organizzazione all’interno del club, quest’anno è stato molto strano e particolare, per poi ritrovarli anche in campo. Ma ci sono state tante cose positive, anche se la mancanza di trofei resta lì. Oggi non mi è piaciuta per niente la nostra reazione dopo il gol fatto. Ci siamo abbassati troppo, eravamo troppo negativi. Loro con le loro qualità davanti hanno creato tanto e probabilmente hanno meritato il pari. Sinceramente non abbiamo meritato di vincere questa partita».

