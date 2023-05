Szczesny e il Mondiale: «L’Argentina di Paredes e Di Maria…». Rivelazione del portiere polacco

Intervenuto nella diretta sul canale Twitch della Juventus, Wojciech Szczesny è tornato sul Mondiale in Qatar.

PAREDES E DI MARIA CAMPIONI DEL MONDO – «Noi siamo usciti con loro. Era la famosa partita in cui ho parato il rigore a Messi, non so se ricordate. Quando sono uscito poi ho iniziato a supportare i miei compagni. Ero contento della vittoria dell’Argentina anche per Paulino Dybala. Avevo più amici nell’Argentina che nella Francia».

LE PAROLE COMPLETE DI SZCZESNY SU TWITCH JUVE

