Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato dopo la vittoria dei bianconeri contro il Verona: le dichiarazioni

(Inviato all’Allianz Stadium) – Wojciech Szczesny ha parlato in zona mista dopo la vittoria della Juventus sul Verona.

VITTORIA IMPORTANTE – «E’ una vittoria importante, davanti a noi c’è un mese bello, stimolante ma molto difficile. Era fondamentale questo successo. Poi non è stata una prestazione brillante, ma oggi contano i tre punti».

POSTO CHAMPIONS – «Io la classifica la guardo con i 59 punti, ma ora siamo a -6 dalla Champions e questo è uno stimolo. Noi crediamo di arrivare in zona Champions anche con la penalizzazione, poi vediamo cosa succede fuori dal campo. Sarebbe bello arrivare lì anche con la penalizzazione però, perchè è da qualche tempo che ci sentiamo di fare la guerra contro tutti».

CHE SQUADRA E’ DIVENTATA LA JUVE – «Ci ha uniti tanto questa situazione, la sentiamo come un’ingiustizia e una sfida. Siamo migliorati tantissimo ma c’è ancora tanto da fare e ci sono tante gare difficili da giocare, specialmente ad aprile. Non siamo campioni del mondo, ma mancano 11/12 partite e dobbiamo vincerle tutte».

I GIOVANI – «La qualità non manca proprio, sono tutti grandissimi giocatori. Fagioli è pronto per la prima squadra. Manca l’esperienza ma il miglior modo di crescere è giocare, loro stanno facendo molto bene. Ci sono anche i ragazzi della Next Gen che sono il futuro della Juventus».

PROSSIME GARE – «Sono difficili, ma abbiamo la possibilità di portare a casa due trofei. Sarebbe bello, ma la stagione è molto lunga».

APRILE PIENO – «Dopo il mio compleanno mi aspetto ci vengano ridati i 15 punti, ma non è roba nostra, noi guardiamo. La cosa più importante è quello da fare sul campo, sarà un mese difficile».

