Szczesny Juve, obiettivo rinnovo: un anno in più di contratto. Ma lo stipendio… Ultime sul futuro del portiere polacco

Come scrive La Gazzetta dello Sport in casa Juventus proseguono pure le trattative per Wojciech Szczesny, che ha detto pubblicamente di voler chiudere la sua carriera ad alto livello in bianconero.

Il 33enne portiere polacco va a scadenza nel 2025, fra meno di due stagioni: il progetto è quello di allungare fino al 2026 spalmando parte dell’ingaggio, attualmente uno dei più alti della rosa.

The post Szczesny-Juve, obiettivo rinnovo: un anno in più di contratto. Ma lo stipendio… Ultime appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG